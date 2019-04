Calcio, Brindisi Fc: una promessa del vivaio al torneo Gaetano Scirea

BRINDISI - Ancora una soddisfazione per il settore giovanile del Brindisi Fc. Il giocatore classe 2003 Luigi Renna, categoria Allievi, ed inserito in pianta stabile negli Juniores Regionali, è stato selezionato ed aggregato ai pari età del Taranto Fc con i quali sta partecipando all’importante torneo Internazionale, intitolato al giocatore della Juventus, Gaetano Scirea, scomparso tragicamente tanti anni.

Il torneo si sta svolgendo in questi giorni a Taranto e dopo l’esordio del 28, oggi affronteranno allo stadio Jacovone, i pari età della Juventus. Renna è un giovane giocatore versatile, capace di ricoprire tutti i ruoli di difesa, dotato di grande corsa e fisicità.

Grazie alle sue indiscusse qualità è stato inserito in pianta stabile prima nella Juniores regionale e da circa due mesi si allena con la prima squadra, dove ha avuto l’opportunità di debuttare nell’ultima di campionato, giocando l’intero secondo tempo. Grande è la soddisfazione del direttore Mario Bassi, responsabile del settore giovanile, e di tutto lo staff in quanto, anche in questa stagione sportiva, ha messo in mostra diversi ragazzi, frutto di un gran e costante lavoro.

