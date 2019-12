Brindisi Calcio: Luigi Volume nuovo direttore tecnico

BRINDISI - Il Brindisi Fc ha un nuovo direttore tecnico della prima squadra. Si tratta di Luigi Volume, già osservatore di Salernitana e Martina Franca, oltre a ricoprire il ruolo di direttore sportivo in squadre come Foligno, Taranto e Matera. Ecco le sue prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni del sito ufficiale del sodalizio biancazzurro: “Vorrei fare innanzitutto un caloroso ringraziamento alla società del Brindisi FC per questa grande opportunità ricevuta. Farò di tutto per offrire tutta la mia disponibilità e professionalità alla squadra, alla società e alla città. Essere qui a Brindisi per me è un onore”.

“Ho voluto fortemente questo incarico e mi auguro, nel corso della corrente stagione sportiva, di raccogliere dei meritati applausi. Il mio augurio più grande, inoltre, è quello di rivedere gremito lo stadio ‘Franco Fanuzzi’, segno tangibile che qualcosa di importante sarà stato fatto. Ora ho solo voglia di lavorare e di dare il mio contributo alla causa biancazzurra”.