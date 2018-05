“Mangia smart, muoviti fast, vivi longer”: il programma per giovani sportivi

BRINDISI – “Mangia smart, muoviti fast, vivi longer”: questo il titolo di programma sensibilizzazione per un corretto stile di vita promosso dal Comitato provinciale Csen Brindisi, dal comitato territoriale della Fipav e della società Casale Volley 3, di cui si parlerà giovedì prossimo, 17 maggio, dalle ore 17,30 alle 19, nella sala conferenze “Corrado Travaglini” della sede del Coni di via Dalmazia, nel primo di tre incontri che si ripeteranno il 24 e il 31 maggio.

Il tema del primo incontro è: “Alimentazione e sport come cause e conseguenze del benessere psicologico”, relatrice la Dott.ssa Chiara Bovino (Psicologo clinico e della salute - Psicoterapeuta cognitivo comportamentale). Interverranno anche Temistocle Vantaggiato, medico dietologo, funzionario del distretto socio sanitario di Casarano; Patrizia Miano, docente di Italiano e storia presso l’istituto alberghiero Pertini di Brindisi; Alessandra Italia, biologa specialista in “Patologia clinica”; Stefania Leone, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’alimentazione.