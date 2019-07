Serata di boxe al parco Potì: sul ring talenti da tutto il Sud Italia

BRINDISI - Il parco Potì di Mesagne ospiterà stasera (sabato 27 luglio), a partire dalle ore 20,30, una manifestazione dilettantistica interregionale di pugilato organizzata dalla società Pugilistica Rodio Brindisi, in collaborazione con la Rodio team boxe di Mesagne e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mesagne.

Si tratta di un evento nuovo per il Comune brindisino, fortemente voluto dal sindaco Antonio Matarrelli, che assisterà all’iniziativa.

La pugilistica A.Rodio Brindisi, medaglia d'oro al merito sportivo e storica associazione brindisina leader nell'organizzazione di eventi sportivi, ringrazia il primo cittadino per aver patrocinato dato la disponibilità a ospitare e a patrocinare la manifestazione, concepita con lo scopo di promuovere la disciplina del pugilato, una nobile arte che tanto oggi come in passato ha visto i nostri atleti rappresentare i nostri colori sui ring nazionali ed internazionali.

“I tecnici ed i dirigenti della Rodio invitano tutti gli appassionati a partecipare all'evento, ad ingresso gratuito, per dare supporto ai nostri atleti e perché la vostra partecipazione rappresenta il nostro successo”.