Happy Casa: Trattativa avviata per Lalanne, buyout per l'ingaggio di Murphy

BRINDISI - “Abbiamo annunciato una conferenza stampa per domani pomeriggio, alle ore 17, per presentare alla stampa ed ai tifosi il nuovo giocatore Tautvydas Lydeka e perché contiamo di fare chiarezza sulla trattativa in corso, ma ancora non conclusa, per il passaggio di Cady Lalanne al Besiktas” ha spiegato il presidente della New Basket Brindisi, Nando Marino.

Ma Cady Lalanne farà parte della formazione che domenica scenderà in campo contro Milano? E’ noto, infatti, che Il giocatore si è già sottoposto a visite mediche in uno studio medico specializzato di Roma, di esclusiva fiducia ed indicato dalla società turca, e che sarebbe stato già concluso un accordo fra procuratori e società, considerata la decisa volontà del giocatore di trasferirsi al Besiktas.

La società come è noto ha dovuto concedere una forzata apertura alla trattativa dopo aver verificato le giuste aspettative di Cady Lalanne, posto difronte ad una offerta economica irrinunciabile ed alla possibilità di giocare in un grande club. La New Basket conta di chiudere la trattativa entro questa sera, perciò, ma non è da escludere che Cady Lalanne possa giocare con l’Happy Casa domenica prossima contro Milano. L'eventuale ‘buyout’ che sar introitato consentirà dl'immediato ingaggio di un giocatore che sia all’altezza di sostituire Cady Lalanne e che possa scendere in campo domenica prossima contro Milano, se i tempi tecnici necessari per il tesseramento lo consentiranno.

Potrebbe essere il giocatore finlandese Erik Murphy, professionista nella NBA ed in Europa, il sostituto di Cady Lalanne, così come è stato annunciato sui social. La trattativa per l’ingaggio di Murphy è certamente la più importante ed è avviata verso la conclusione. Ma non è l’unico giocatore a cui la società è interessata. Si stanno vagliando le poche scelte disponibili sul mercato per cercare di concludere per la soluzione migliore, quella che possa completare il roster dopo l’ingaggio di Lydeka e consentire al coach Vitucci di avere a disposizione una squadra completa. Si segue l’evoluzione delle trattative in corso, perciò, ma solo in serata o al massimo domani mattina si potrebbe definire il quadro delle trattative.

Si ha l’impressione, tuttavia, che la società brindisina cercherà di concludere le due operazioni ad incastro, quella della cessione di Cady Lalanne al Besiktas e il contemporaneo ingaggio di Erik Murphy proveniente dal Nanterre, in modo tale da consentire a coach Vitucci di aver coperto ogni ruolo per la difficile partita contro Armani Jeans Milano, anche se sarà una impresa mettere insieme giocatori che scenderanno in campo per la prima volta senza conoscersi. Di certo la società dovrà fare l’impossibile per schierare Cady Lalanne contro Milano nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere la trattativa per l’ingaggio di un suo sostituto, che sia Murphy o altro giocatore di ruolo di pari valore, per evitare di andare incontro ad una lotta impari contro la “corazzata” di coach Simone Pianigiani.