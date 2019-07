Brindisi, ora è ufficiale: mister Olivieri un altro anno in biancazzurro

BRINDISI – Adesso è ufficiale. Mister Massimiliano Olivieri sarà l’allenatore del Brindisi Fc anche nella stagione 2019-2020. Stamattina (mercoledì 3 luglio), attraverso un comunicato, la società ha dato conferma di una notizia che era nell’aria da giorni. La riconferma è arrivata dopo un incontro avvenuto la scorsa settimana. Da parte del sodalizio mai nessun tentennamento rispetto alla volontà di puntare ancora sull’artefice della promozione in Serie D. Scontate anche le riconferme del direttore generale Enzo Carbonella e del direttore sportivo Nicola Dionisio.

A breve potrebbe arrivare anche la conferma dei giocatori chiave della scorsa stagione, fra cui il portiere Pizzolato, i difensori Fruci e Ianniciello, il centrocampista Marino. Ci sarà da attendere, invece, per le novità societarie. Come scritto in un precedente articolo, i soci brindisini (detentori del 50 per cento delle azioni) hanno avviato ne giorni scorsi una trattativa con un imprenditore di Matera interessato e rilevare una parte delle loro quote, lasciando intatto il 50 per cento nelle mani dei campani Vangone e Vertolomo. Eventualmente, in caso di accordo, l’imprenditore porterebbe in biancazzurro, come direttore tecnico, il dirigente Luigi Volume.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!