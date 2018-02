Matteo Canavesi ed Happy Casa Brindisi, addio consensuale

BRINDISI - Lascia la New Basket Brindisi uno dei giovani del roster di Frank Vitucci, Matteo Canavesi. Lo comunica la società: "La Happy Casa Brindisi comunica di aver rescisso consensualmente il contratto in essere con l’atleta Matteo Canavesi, accogliendo le sue richieste di proseguire la sua carriera in una lega minore vicino casa. Al giocatore si augurano le migliori fortune personali e professionali". La squadra ha ora 12 giocatori.