Campionato regionale alle sei armi: quattro titoli per il Circolo Scherma Brindisi

BRINDISI - Il Campionato Italiano Gran Premio Giovanissimi di Riccione è ormai alle porte ed in Puglia, durante il ponte del 1° maggio, sono stati proclamati i Campioni regionali nelle categorie Under 14 per il 2019.

Sulle pedane del Circolo Schermistico Dauno di Foggia, si sono sfidati 129 atleti in rappresentanza di 16 Società provenienti da tre diverse regioni. Oltre ai club pugliesi erano infatti in gara anche società lucane e molisane. Nel fioretto ben quattro titoli per il Circolo della Scherma Brindisi che monopolizza le categorie femminili con Giada Russi, Federica Di Giorgio e Lara D’Agnano ed imponendosi anche fra i Giovanissimi con Francesco Corsa.

Federica Di Giorgio, categoria Giovanissime Fioretto, e Giada Russi, categoria Bambine Fioretto, si aggiudicano inoltre la Coppa Puglia 2018/2019 quali migliori atlete della categoria di appartenenza. Ottimo il risultato inoltre nella stessa categoria per le atlete, Viola Scarano e Aurora Maria Aprile che occupano exquo il terzo gradino del podio, ed Alice Tessari giunta sesta.

Si piazza al terzo posto Tasha Martinez nella categoria Bambine fioretto, alla sua prima uscita in campo agonistico. Francesco Corsa continua a dimostrare la continua crescita schermistica aggiudicandosi il primo posto nella categoria Giovanissimi Fioretto. Entusiasmante la vittoria di Lara D’Agnano che si aggiudica il titolo nella categoria dopo una incredibile rimonta tanto nella semifinale quanto nell’assalto di finale.

Sara Tessari, nella categoria Prime Lame fioretto femminile ben figura nonostante i pochi mesi di pratica schermistica . “Adesso ci attende il Campionato Nazionale a Riccione dove il tasso schermistico sarà ben piu’ elevato , dice il maestro Antonio Muraglia, ma i miei atleti sapranno certamente mantenere ben alto il valore della scherma pugliese”.