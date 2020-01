Taekwondo, Insubria Cup: un oro e due argenti per le Fiamme Oro Brindisi

BRINDISI - Un oro e due argenti sono stati conquistati la sezione giovanile del gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Brindisi in occasione del torneo internazionale di taekwondo Insubria Cup che si è svolto lo scorso fine settimana a Busto Arsizio (Varese). La società ha partecipato alla competizione con cinque atleti, sui 1300 agonisti in gara, provenienti da più di 10 nazioni.

Grande risultato per Desiree Cofano, salita sul gradino più alto del podio. Questa ragazza, avvicinatasi al taekwondo poco più di un anno fa, si è già confrontata con le cinture rosse, mettendo a frutto l’impegno profuso ogni giorno in palestra.

GIorgia Marolo ha sostenuto alla grande il match d’esordio, adoperando a pieno le sue potenzialità, per poi perdere in finale.Ottima la sua medaglia d’argento.

Importanti conferme sono arrivate anche da altri atleti. Fiaccone e Flores hanno dimostrato che nel breve tempo, in questa società, hanno già acquisito buone consapevolezze dei loro mezzi, con ancora grandi margini di miglioramento. Dell'Anno e Tateo sono dotati di notevoli qualità tecniche.

In gara anche il plurimedagliato Mattia Martina, che, pur essendo al 50% delle sue potenzialità, ha voluto lo stesso partecipare nella nuova categoria Senior. Mattia si è aggiudicato i primi due incontri uno per k.o. e il terzo con 15 punti di differenza. In finale, purtroppo, si è dovuto arrendere per un infortunio alla spalla che lo ha costretto al ritiro, conquistando l’argento. Le qualità che continua a dimostrare Mattia sono indiscutibili, da vero fuoriclasse.

Il gruppo gradualmente inizia a prendere forma. In futuro arriveranno ancora grosse soddisfazioni.