Taekwondo, due ori e un bronzo: grande performance dell'Asd Pantere Nere

BRINDISI – Due ori, un bronzo e una coppa come seconda squadra classificata: questo il bottino conquistato dall’Asd Pantere nere di Brindisi in occasione del campionato interregionale Calabria, che si è svolto lo scorso fine settimana a Catanzaro.

Samuele Lapertosa ha conquistato l'oro per abbandono dell'avversario prima dell'incontro. Bronzo per Dell'anno Maria Shakira, che ha dimostrato una grande crescita e ancora notevoli margini di miglioramento. Sul gradino più alto del podio anche per il fuoriclasse Mattia Martina, soprannominato il pitbull, che si è aggiudicato due incontro per ko tecnico, mettendo ancora una volta in mostra il suo talento e incassando i complimento di addetti ai lavori e spettatori.

Importante riconoscimento, infine, per la società, classificatasi al secondo posto nella graduatoria generale della categoria senior.