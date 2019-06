Ben cinque atleti della Gold Team Brindisi sul podio nazionale di Roma

BRINDISI - Attilio Ventola, Raffaele Ferrara, Ruben Balestra , Giulia e Matteo Compagnone ; Sono i cinque atleti della società sportiva “Gold Team” del Maestro Marco Cazzato che hanno conquistato il podio nazionale di Roma nello scorso fine settimana.

Si è conclusa con un grandissimo successo la cinque giorni di gare svolte nella splendida cornice del foro Italico di Roma , ben 3 eventi di altissimo spessore hanno ospitato migliaia di atleti e trentamila visitatori provenienti da ogni parte del mondo, un evento mondiale a cui ogni atleta ambisce per la conquista del posto in squadra.

Medaglia d’Oro conquistata da Attilio Ventola, Bronzo per Raffaele Ferrara e Ruben Balestra, quarto posto per Agostino Ferrara nel campionato Italiano per regioni nelle giornate di lunedì e martedì, medaglie che hanno contribuito al secondo posto a squadre per la Puglia nella classifica generale dietro la regione Lazio.

Nelle giornate di sabato e domenica si è svolto il trofeo internazionale Kim Liu’, con più di duemila bambini partecipanti, in questa occasione Matteo Compagnone conquista una bellissima medaglia d’Oro dopo tre incontri disputati, Giulia Compagnone conquista la medaglia di Bronzo.

Il maestro Marco Cazzato, che ha accompagnato la squadra regionale della Puglia in qualità di commissario tecnico si dice molto soddisfatto dei propri atleti, che hanno conquistato ben 5 medaglie importanti su 6 partecipanti, gli atleti brindisini costituiscono oramai un valore aggiunto per la squadra pugliese conquistando punti preziosi per la classifica generale.