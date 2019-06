Primo memorial Cesare Litti, con i big del calcio brindisino

BRINDISI - Nomi illustri del calcio brindisino, per il ricordo di Cesare Litti. Domenica 7 luglio, alle ore 18,30, presso i campi dell’impianto Cedas Avio, in via Pellizza da Volpedo, si svolgerà la prima edizione del memorial in ricordo del massaggiatore morto nel settembre 2018 a soli 51 anni, dopo una lotta contro una malattia.

La manifestazione è stata ideata e organizzata da Vincenzo Giunta, storico tifoso del Brindisi calcio, grande amico di Litti. Giunta, al momento, ha raccolto le adesioni di Roberto Taurino, recordman di presenze con la maglia biancazzurra, Stefano Trinchera, Mino Francioso, Davide Leone. Con ogni probabilità nei prossimi giorni si aggiungeranno anche altri calciatori che hanno fatto la storia del calcio biancazzurro nell’ultimo ventennio.

Sul campo si affronteranno due squadre capitanate dai figli di Litti, il cui nome resterà indissolubilmente legato alle vittorie del Brindisi Calcio (era Salucci) e del Football Brindisi 1912 (sotto la gestione della famiglia Barretta). Ma le sue doti sono state apprezzate anche a Lecce, dove ha lavorato per anni.

