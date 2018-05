Memorial Melissa Bassi: vince la squadra della brigata San Marco

BRINDISI - L’AscdLegalità et Sicurezza in collaborazione con la società Football Castri di Lecce con i patrocini Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune Mesagne, Coni, Uisp, Csen, Croce rossa Italiana Brindisi, Società Best Union, ditta Convertino S.R.L., Unione Nazionale Mutilati per servizio Brindisi il 27 Maggio 2018 presso il campo Franco Fanuzzi di Brindisi hanno concluso la terza giornata del 6 ° Memorial dedicato a Melissa Bassi.

Alle giornate di aperture del 6 ° Meorial Melissa Bassi erano Presenti i genitori di Melissa Massimo e Rita Bassi gli organizzatori dell’associazione Legalita’ et sicurezza Il presidente Massimiliano De Giorgi, i dirigenti Antonio Zacheo, Angelo Vergari, Aldo Caselli, Dott.ssa Maria Greco, Dott,ssa Elena Marzolla, Sig. Rino Carbonella, Luciano Erario, Antonio Faraco Resp.le torneo scuole calcio, il delegato del Coni, Oronzo Pennetta, presidente Francesco Ancora Uisp, Croce Rossa Italiana.

Alla manifestazione hanno presenziato il comandate della Guardia Di Finanza Coll. Pierpaolo Manno, il Comandante dei carabinieri Coll. Giuseppe De Magistris, il Comandante Polizia Locale Brindisi Antonio Orefice, nell’occasione sono state consegnate delle targhe ricordo ai familiari di 2 Finanzieri Massimo Tafuro e Lillo Calafiore che sono venuti a mancare nei mesi scorsi e 1 targa ricordo consegnata dal comandante della Polizia Penitenziaria Brindisi Commissario Ilaria Lomartire ai familiari dell’ass.te capo della Polizia Penitenziaria di Brindisi Rossano Protopapa anche lui scomparso prematuramente.

Le partite sono state dirette da arbitri della sezione Uisp Brindisi, Sig. Pino Greco, Sig. Carmelo Belardi, Sig. Giuseppe Grasso,Sig. Pasquale Coppone e Mino Palumbo che ha diretto la finale Interforze.

Le squadre che hanno partecipato sono: Polizia Penitenziaria Brindisi, Polizia Penitenziaria Lecce, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri, A.S. Forense Brindisi, Vigili del Fuoco, Polizia Locale Brindisi, Brigata Marina San Marco, Guardia Costiera Brindisi, Centro Service Globale delle Nazioni Unite di Brindisi(UNGSC), C.R.A.L. Comune Brindisi, Società STP Brindisi, Uisp Calcio Senza Frontiere, Distaccamento Aeroportuale A.M. Brindisi, Società Best Union Company.

Si è aggiudicata la finale interforze svoltasi domenica mattina presso lo stadio Franco Fanuzzi la squadra della Brigata Marina San Marco Contro la squadra Aeronautica Miliatre vincendo 4 a 1. Nella mattinata del 27 maggio ha visto coivolte numerose scuole calcio della categoria Primi calci, pulcini, esordienti e due squadre della federazione FIPV di Brindisi che hanno disputato dei giochi ludico motori, mini partite di calcio e di Volley.

L'associazione intende coniugare sport e solidarietà, infatti, anche quest’anno i fondi raccolti tramite un'estrazione pubblica autorizzata dai Monopoli di Stato, saranno utilizzati per l'acquisto di una o più Lim (lavagne multimediali Interattive) da donare ad alcune scuole del territorio di Brindisi e Provincia, previa verifica requisiti da un’apposita commissione, composta dai dirigenti Legalità et Sicurezza, e dai referenti delle 16 squadre del torneo interforze.

Il presidente Massimiliano De Giorgi coglie l’occasione di ringraziare tutti i partecipanti del 6° Memorial Melissa Bassi che hanno dimostrato uno spirito di correttezza, unione e lealtà nel ricordo di Melissa Bassi dando appuntamento per il 5 Giugno presso il palazzetto Palamelfi di Brindisi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dove verrà effettuata l'estrazione dei biglietti della lotteria del 6° Memorial Melissa Bassi.

Gallery