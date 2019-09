Memorial Pentassuglia: ticket in vendita per il weekend di basket internazionale

BRINDISI - L’appuntamento più atteso dell’estate cestistica brindisina comincia a prendere forma e svelare dettagli e curiosità. La nona edizione del Memorial dedicato a Elio Pentassuglia – Happy Casa Cup – ha ancora una volta un’aria internazionale ospitando squadre europee nella tre giorni di grande basket, preludio e prova definitiva per i primi impegni stagionali ufficiali.

Happy Casa Brindisi affronterà i polacchi dell’Anwil Wloclawek e i greci del Peristeri Athens in un triangolare di tre giorni dal 13 al 15 settembre al PalaPentassuglia di Brindisi. Un anticipo della prossima Fiba Basketball Champions League, competizione europea che ospiterà tutte e tre le squadre sorteggiate in gironi differenti.

Tickets

In vendita a partire da lunedì 2 settembre al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto dalle 09.30-13 e 17-20:30, esclusa la domenica e il lunedì mattina. I posti sono liberi e non numerati ed il biglietto avrà validità per tutte e tre le giornate. Non saranno in vendita tagliandi dei singoli eventi.

Modalità di acquisto: Parterre posto unico Non numerato valido per tre giorni: 18 euro; Tribuna posto unico Non numerato valido per 3 giorni 12 euro;.

Programma

Venerdì 13 settembre ore 20:45

Game 1 – Happy Casa Brindisi vs Anwil Wloclawek (Pol)

• sabato 14 settembre ore 19:00

Game 2 – Anwil Wloclawek (POL) vs Peristeri Athens (Gre)

• domenica 15 settembre ore 19:00

Game 3 – Happy Casa Brindisi vs Peristeri Athens (Gre)

Albo d'Oro

• I edizione anno 2011 – Brindisi (Nbb-Montegranaro: 73-70)

• II edizione anno 2012 – Brindisi (Nbb-Caserta: 97-53)

• III edizione anno 2013 – Brindisi (Sassari-Milano: 89-71; Nbb-Caserta: 71-62; Milano-Caserta: 83-76; Nbb-Sassari: 78-70)

• IV edizione anno 2014 – Brindisi (Sassari-Caserta: 81-59; Nbb-Bnei Herzliya: 88-62; Caserta-Bnei Herzliya: 92-60; NBB-Sassari: 72-60)

• V edizione anno 2015 – Brindisi (Nbb-Pesaro: 80-64)

• VI edizione anno 2016 – Caserta (Nbb-Caserta: 86-90)

• VII edizione anno 2017 – Brindisi (Siena-Avellino: 80-74; NBB-Reggio Calabria: 65-59; Avellino-Reggio Calabria: 73-65; NBB-Siena: 76-50)

• VIII edizione anno 2018 – Brindisi (Buducnost-Sakarya: 81-69; NBB-Rieti: 75-67; Sakarya-Rieti: 84-71; Nbb-Buducnost: 87-79)

• IX edizione anno 2019 – ?

Campagna abbonamenti “Sarà sempre così"

A partire da oggi coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2019/2020 potranno ritirare al New Basket Store la tessera plastificata consegnando al personale addetto il voucher ricevuto al momento dell’acquisto.

Si comunica che la campagna abbonamenti “Sarà sempre così” terminerà mercoledì 18 settembre alle ore 20:30, al fine di avviare la vendita dei biglietti per il match di apertura del campionato di Lega A Happy Casa Brindisi vs Acqua S.Bernardo Cantù, in programma il 26 settembre al PalaPentassuglia.