Minibasket, importanti successi per gli atleti della Robur Basket Brindisi

BRINDISI - La Brindisi cestistica non smette mai di stupire, questa volta veramente in positivo dopo recenti fatti di cronaca che nulla hanno a che vedere con lo sport. A brillare è un’altra società cestistica brindisina infatti, magari meno nota ma non per questo inferiore ad altre realtà. E’ la Robur Basket Brindisi, che consta di un ottimo minibasket e di under 14 e di una prima squadra militante ai vertici del campionato Csi Open Provinciale.

A regalare una giornata storica alla società sono stati gli Aquilotti classe 2008-2009 che domenica a Corato hanno vinto il torneo della loro categoria, battendo squadre blasonate quali Juve Caserta, Basket Riardo (Ce), Devil’s Basket Nardò, Pielle Matera e squadre del comprensorio barese. Per i giovanissimi atleti una partenza di primo mattino, con gli occhi ancora semi chiusi dal sonno ma consci e svegli di dover scendere in campo per dare il massimo. E proprio sul parquet di Corato infatti i ragazzi hanno dato tutto se stessi, andando a conquistare l’agognato trofeo.

In campo ottimo fair play tra i ragazzi e gli arbitri, come ad esempio quando ad un giovanissimo atleta l’arbitro si è avvicinato allacciandogli la scarpa. Cinque partite giocate e cinque vinte. Insomma: non c’è ne stato per nessuno. A questo si aggiunge l’ottima organizzazione della squadra di casa, la Matteotti Corato. A seguire un bellissimo momento di socializzazione tra le squadre, staff, dirigenti e giocatori durante il pranzo, un segno forte di socializzazione che lo sport, oggi più che mai, è tenuto a dare.

Questa vittoria fa il seguito al Torneo di Carnevale disputotisi a Nardò dove i Roburini hanno,anche in questa occasione, vinto imbattuti l’evento. Ma le soddisfazioni di domenica scorsa non sono finite gli Under 14 sono stati protagonisti di un’altra impresa battendo nel 3 VS 3 del Torneo Nazionale Join the Game, fase provinciale, le altre contendenti quali Basket Francavilla, New Basket Brindisi 1, New Basket Brindisi 2, Mens Sana Mesagne, Virtus Brindisi e New Virtus Mesagne e accedendo alla finale regionale. Il torneo è riservato alle categorie Under 13 e Under 14 maschile e femminile.

Ogni squadra è composta di quattro atleti, di cui tre in campo e una riserva, come normalmente si fa nel 3 VS 3 a livello internazionale. Durante la gara non sono previste interruzioni di alcun tipo. Il 3 VS 3 è una disciplina che sta prendendo sempre più piede in Italia, nata sui playground americani ed oggi esportata in tutto il mondo.

Apposite leghe oramai gestiscono questo sport come la FISB (Federazione Italiana StreetBall) in stretta collaborazione con la FIP. Inoltre tutti i componenti della squadra Robur U/14 non impegnati nella partita erano a bordo campo per fare il tifo per i loro compagni. Una bella lezione di sport, che va oltre la vittoria sul campo, sempre importante. Soddisfatti il Senior coach prof. Gianni Russo e Cristiano di Serio che allenano questi ragazzi, sia sul campo che nella vita. Ovviamente questi successi non devono far dimenticare ai giovani atleti di studiare perché come dice Dante Aligheri: “fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”. Il Sommo non si sarà espresso sullo sport, ma crediamo che anche lui concordi con noi: è stata una giornata da incorniciare!

