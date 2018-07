Modellismo: il 16enne Francesco Fiani punta al titolo di campione d'Europa

BRINDISI - Francesco Fiani, 16enne brindisino, punta di diamante dell'associazione Asd Modellismo Brindisi off Road, si trova a Reggio Emilia per disputare la Gara Efra (European Federation of Radio Operated in Model Automobiles), alla quale in questo fine settimana (7-9 luglio) parteciperanno piloti di tutta Europa pronti a spingere al massimo i loro piccoli bolidi 4x4 nella pista Barcooff, per aggiudicarsi il primo posto e far entusiasmare il pubblico con acrobazie mozza fiato.

La manifestazione si svolgerà in tre giornate: 6 luglio, prove libere; 7 luglio, qualifiche; 8 luglio, gara. Francesco Fiani gareggerà, assieme ad altri 144 iscritti, nella categoria Europeo B e, grazie al suo grande talento, di certo darà del filo da torcere ai suoi avversari e magari riuscirà a scalare la vetta della classifica e portare a casa il titolo di campione europeo B.

Fiani, in tre anni, nei tanti pomeriggi trascorsi a gareggiare con i suoi compagni dell'associazione nelle due piste di tipologia differente del parco "Cillarese" e dell'hotel Nettuno, ha potuto accumulare tanta esperienza e anche diversi titoli. Per questo ha deciso di far conoscere il suo talento anche fuori dalla sua regione.

Un'altra gara importante attende il brindino, che presto disputerà il torneo Nazionale a Mariglianella (Napoli), partendo dalla 8° posizione in classifica.