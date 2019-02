Happy Casa: meritatissima convocazione in nazionale per Moraschini

BRINDISI - Grande soddisfazione per Riccardo Moraschini e tutto l’ambiente della Happy Casa Brindisi. Ricky è stato infatti convocato all’interno dell’elenco dei 16 atleti scelti per i prossimi impegni della Nazionale Italiana.

Gli Azzurri del Ct Meo Sacchetti sono a una vittoria dalla qualificazione matematica al mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A Varese il 22 febbraio contro l’Ungheria il primo dei due match ball per staccare il pass per la rassegna iridata. Il 25 febbraio la trasferta a Klaipeda contro la Lituania. Lo staff tecnico Azzurro ha diramato oggi la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sesta e ultima finestra di qualificazione.

I 16 convocati di Meo Sacchetti: Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia), Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna), Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia), Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano), Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano) , Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano), Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino), Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino), Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna), Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi), Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino), Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona), Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia) , Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia), Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia), Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna).