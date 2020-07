Lutto nella New Basket Brindisi: addio al magazziniere Carmine Parisi

BRINDISI – Il prossimo 16 luglio avrebbe compiuto 67 anni, ma un male che lo affliggeva da tempo gli ha negato questo traguardo. Si è spento stanotte Carmine Parisi, da più di 30 anni magazziniere della New Basket Brindisi, punto di riferimento imprescindibile per i giocatori e gli staff tecnici che si sono avvicendati nell’ultimo decennio. Parisi era ben voluto sia dagli atleti che dai tifosi, che indelebilmente assoceranno il suo volto al periodo d’oro del basket brindisino. Perché c’è anche il suo contributo nelle vittorie che hanno proiettato la Stella del Sud ai vertici del basket nazionale.

La notizie della scomparsa di Parisi, arrivata alle prime luci di oggi, ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio sui profili Facebook di supporters e addetti ai lavori. La Curva Sud Brindisi Basket lo ricorda così: “Questa mattina ci siamo svegliati con una di quelle notizie che non avremmo mai voluto avere. Era da tempo che lottavi questa battaglia e in cuor nostro abbiamo sperato sino all’ultimo che l’avresti potuta vincere, ritornando insieme a noi tutti in quel palazzo. Ci mancherai tanto…ciao Carmine”.