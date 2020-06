Addio a Giacomino Palazzo: storico tifoso e dirigente del Brindisi calcio

BRINDISI – Prima nelle vesti di tifoso, poi in quelle dirigente, ha rivestito un ruolo importante nel calcio brindisino degli anni ’80. Giacomino Palazzo, ex infermiere professionale del reparto di Ortopedia dell’ex ospedale Di Summa, si è spento oggi (venerdì 12 giugno) all’età di 77 anni, piegato da una malattia che lo affliggeva da circa un anno. (Nella foto in basso, Palazzo con Bergamaschi, stagione 1988/89)

Primo presidente del club Franco Fanuzzi, la cui storica sede si trovava in corso Roma, Palazzo entrò nella compagine dirigenziale del Brindisi Calcio, sotto la gestione di Mimo Fanuzzi, nella seconda metà degli anni ’80. Nel 1990, in una situazione di emergenza societaria, Palazzo rivestì anche il ruolo di presidente del sodalizio biancazzurro, traghettando la squadra verso un amaro finale di stagione, concluso con la sconfitta nello spareggio per la salvezza contro il Campania (in basso, Palazzo con Tomba e Bisceglia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la parentesi dirigenziale, Palazzo ha continuato a trepidare per i colori biancazzurri da semplice tifoso. Il suo è stato uno dei volti più noti dello stadio che porta lo stesso nome del suo vecchio club.

Gallery