Nasce lo Juventus Club Andrea Agnelli: sabato l'inaugurazione

BRINDISI - Grande appuntamento per i tifosi juventini della città di Brindisi. Sabato 10 novembre, alle ore 17.00, avrà luogo l’inaugurazione dello Juventus Official Fan Club “Andrea Agnelli” di Brindisi nella sede di via Mecenate, 131.

L’iniziativa è nata dai nove soci fondatori (Stefano La Palma, Toni Muccio, Antony Bello, Ferruccio Monno, Roberto Quarta, Massimo Saponaro, Luigi Occhineri, Felice Pasimeni e Gianluca Alparone) i quali hanno già ottenuto il riconoscimento di “fan club” ufficiale (l’unico esistente a livello territoriale).

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti i referenti regionali per la Puglia degli “Juventus Official Fan Club”, Fabio Attimonelli e Remo De Santis. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrate le numerose attività che saranno svolte dal club, a beneficio di coloro che vi aderiranno.