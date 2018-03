Nautica e pesca, al via la seconda tappa di Yamaha Experience

BRINDISI - Il Centro nautico Idea Verde organizza il 17 e 18 marzo presso il Marina di Brindisi – Porto Turistico (via Dardanelli, 2 Brindisi) dalle 10 alle 18, la seconda tappa di Yamaha Experience, il tour itinerante in cui gli appassionati di nautica possono provare battelli e imbarcazioni powered by Yamaha.

Un’occasione unica per provare imbarcazioni e motorizzazioni diverse e le ultime novità di casa Idea Marine, Yamaha e Cantieri Capelli, presentate al Salone di Genova.

Per chi ama la pesca, un evento nell’evento: il Fishing Training. Alle 10.30 di sabato, i pro-fisherman del Garmin Fishing Team spiegheranno alcune tecniche di pesca. A disposizione per una consulenza sull’elettronica di bordo e i vantaggi della migliore tecnologia a supporto della navigazione, ci saranno gli esperti Simrad per un training teorico e pratico.

Infine, per tutti gli appassionati che vorrebbero vivere il mare ma non hanno la patente, l’autoscuola De Nitto di Mesagne sarà presente per fornire i primi fondamenti di nautica e fare addestramento in acqua con il team di istruttori.

I mezzi a disposizione per le prove: Idea Marine - Idea 70 / F200 Fetx; Idea Marine - Idea 58 WA / F130 Aetl; Idea Marine - Idea 58 Open/ F40G Supreme; Idea Marine -Idea53 / F40 Hetl; Cantieri Capelli - Tempest 1000 WA / coppia di F300B; Cantieri Capelli - Tempest 900 WA/coppia di F250D; Cantieri Capelli - Tempest 800 Open/ F250D; Cantieri Capelli - Tempest 600 Open/F40G Supreme; Cantieri Capelli - Cap 21 Open/F150G; Cantieri Capelli - Cap 21.5 WA/F175A; Lomac - OK 500 / F40G Supreme; Lomac - Adrenalina 7.0 / F250 Aetx.