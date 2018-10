New Basket: giovedì la presentazione della nuova divisa targata Adidas

BRINDISI - Venerdì 5 ottobre alle ore 17:00, il presidente Fernando Marino, il vicepresidente Giuseppe Marinò e tutti i soci presenteranno la

prossima stagione 2018/19 di Lega A, settimo anno consecutivo cui la Happy Casa Brindisi parteciperà al massimo campionato di pallacanestro italiano.



Contestualmente verrà presentata la nuova divisa gara prodotta dallo sponsor tecnico Adidas che la prima squadra indosserà durante la stagione sportiva, al via domenica in casa dei campioni in carica d'Italia dell'Olimpia Milano.



Saranno presenti tutti i partner che hanno aderito con forza ed entusiasmo al progetto biancoazzurro. Luogo dell'evento sarà il 'Theodorvs', location e partner di riferimento del basket brindisino. La società invita la stampa e la città alla massima partecipazione.