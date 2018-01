New Basket: l'11 febbraio arriva Milano, indetta giornata pro Brindisi

BRINDISI - Un 2018 entusiasmante finora quello vissuto; una risalita emozionante e travolgente culminata dalle due vittorie consecutive in trasferta sui campi di Reggio Emilia e Torino. Ora è il momento di attivare il fortino PalaPentassuglia e difendere un sogno chiamato Serie A!

Si comunica che è stata indetta la giornata ‘Pro-Brindisi’ in occasione del match Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, in programma domenica 11 febbraio alle ore 17.00. L’evento non rientra dunque nella dotazione delle 14 partite di regular season previste al momento della sottoscrizione dell’abbonamento #IOCISONO 2017/18.

L’acquisto dei tagliandi verrà suddiviso in due fasi, aventi prezzi distinti. La prima fase è riservata esclusivamente agli abbonati #IOCISONO che potranno garantirsi l’evento ad un prezzo agevolato rispetto alla successiva fase di vendita libera (*vedi tabella prezzi riepilogativa in seguito).

ᐧ 1° FASE – SOLO ABBONATI

-Dalle ore 12.00 del 24/01/2018 fino alle ore 20.00 del 31/01/2018.

-Gli abbonati #IOCISONO 2017/18 potranno confermare il proprio posto ad un prezzo agevolato solo ed esclusivamente in questa fase.

-È possibile confermare il proprio posto esibendo la tessera abbonamento esclusivamente c/o il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13 e 17:00-20:30).

N.B.: i prezzi agevolati riservati agli abbonati avranno vigore esclusivamente nella prima fase; una volta scaduto il termine ultimo di prelazione, i posti non confermati saranno ritenuti liberi e regolarmente in vendita libera ai prezzi accessibili a tutti.

ᐧ 2° FASE – VENDITA LIBERA

-Dalle ore 12.00 del 01/02/2018 fino ad esaurimento posti disponibili.

-In questa ultima fase decade ogni forma di prelazione/agevolazione su posto e prezzo. I biglietti sono in vendita libera, accessibili a tutti.

-Sarà possibile acquistare il tagliando per l’evento c/o il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13 e 17:00-20:30), presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o online sul sito www.vivaticket.it.