New Basket, la società si allarga: ratificato l'ingresso di Maurizio Primiceri

BRINDISI - Adesso è ufficiale: anche l’imprenditore barese Maurizio Primiceri entra nella compagine societaria della New Basket. Il consiglio di amministrazione del sodalizio di contrada Masseriola ha ratificato nella giornata di giovedì (27 dicembre) l’ingresso del nuovo socio.

Si tratta del secondo innesto nel giro di pochi giorni, dopo quello dell’imprenditore di Francavilla Fontana Domenico Distante. Entrambi già sponsorizzavano la società, con le rispettive aziende.

Amministratore delegato dell’azienda Primiceri Spa, leader nazionale e internazionale nella costruzione di quadri e apparecchiature elettriche per il mercato delle grandi infrastrutture e dell’oïl and gas, ha sposato il progetto biancoazzurro dapprima in qualità di Gold Sponsor nelle ultime due stagioni sportive e successivamente come nuovo socio Nbb.

“Una new entry di grande valore per la società - si legge in una nota della Happy casa - che rafforza ulteriormente la propria struttura rilanciando ambizioni e programmi per un solido presente e futuro. L’imprenditore barese, legato da un rapporto personale e professionale con il direttore commerciale Fanigliulo, si è unito alla nostra realtà, la più importante in ambito sportivo della regione Puglia, con grande entusiasmo condividendo i valori dello sport, della pallacanestro e della passione del tifo brindisino”.