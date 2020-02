Brindisi Fc: "Società assente e impegni disattesi". Ultimatum della squadra

BRINDISI – Sempre più allo sbando il Brindisi Fc. Calciatori, staff tecnico, massaggiatore e magazziniere escono allo scoperto attraverso una nota in cui manifestano tutto il loro disappunto per l’assenza della società e per il mancato rispetto degli impegni presi. A due giorni dalla delicatissima partita contro il Nardo in programma domenica prossima, alle ore 15, allo stadio Fanuzzi, i giocatori ammettono di “non essere nelle condizioni mentali” per affrontare un impegno chiave in ottica salvezza, se si considera che i biancazzurri, reduci da otto partite di fila senza vittoria, rischiano di essere risucchiati verso la zona playout, rispetto alla quale hanno tre soli punti di vantaggio.

Tutto questo nella settimana in cui la disponibilità manifestata da Umberto Vangone, proprietario del 50 per cento delle quote insieme al socio campano Vertolomo, ad acquisire il 95 per cento delle azioni, non ha ancora avuto risvolti concreti. Si attende di conoscere, infatti, la posizione dei soci brindisini. Nel frattempo è sfumato l’aumento di capitale deliberato un mese fa e non si registrano sviluppi nella trattativa con l'imprenditore Mauro Venditti, che la scorsa settimana aveva confermato a BrindisiReport il suo interesse per la società.

Di seguito, la nota di calciatori, staff tecnico, massaggiatore e magazziniere

Tutta la Squadra del Brindisi FC, unitariamente a staff tecnico, massaggiatore e magazziniere, dopo innumerevoli promesse non mantenute e reiterate prese in giro dalla Società del Brindisi FC, con appuntamenti programmati e puntualmente rinviati in questi mesi, - per ultimo quello in programma per la giornata odierna, venerdì 21 febbraio 2020, - comunica a gran voce di non essere nelle condizioni mentali adeguate per andare avanti e affrontare al meglio la delicata sfida di campionato contro il Nardò, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15:00 presso lo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi.

Noi TUTTI attendiamo una risposta dalla suddetta Società entro e non oltre le prossime 24 ore, nella speranza di risolvere nel breve tempo possibile le seguenti problematiche: insufficienza di materiale, affitti e stipendi arretrati, impraticabilità di terapie e assenza di uno staff medico-sanitario. Non meritiamo questo comportamento. La Città di Brindisi e tifosi biancazzurri non meritano questo, non lo merita nessuno. Abbiamo preso questa decisione razionale, seppur difficile e sofferta, affinché qualcosa possa mutare in meglio, solo e solamente per il bene del Brindisi FC. Questo non è calcio. Non cerchiamo alibi ma ci diciamo stanchi di questo comportamento immaturo, irrispettoso e anti-sportivo da chi, invece, dovrebbe rassicurarci e sostenerci.

Non ci sentiamo smarriti del tutto grazie ed unicamente all’impegno, al sostegno e alla presenza quotidiana del Direttore Generale Vincenzo Carbonella. Si ricorda soprattutto che dietro l’immagine del calciatore, dell’allenatore, dello staff tecnico, di ogni singolo componente e collaboratore del Brindisi FC e di qualsiasi lavoratore di ogni azienda o società sportiva, c’è sempre una persona con una famiglia, i propri bambini, i propri cari, i propri problemi, i propri valori.