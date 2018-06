Nuoto, al via la quinta edizione del trofeo "4 bracciate a Campo di Mare"

CAMPO DI MARE – Domenica 1 luglio si disputerà il 5º trofeo di nuoto in acque libere "4 bracciate a Campo di Mare", che come nelle precedenti quattro edizioni avrà la cornice dello stabilimento balneare "Calidoski", a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico.

Già nelle precedenti edizioni la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti professionisti e non, provenienti da ogni parte d'Italia e si articolerà sulla distanza di 1,5km, ed a seguire la staffetta 4x250mt. Saranno premiati con medaglia i primi tre di ogni categoria m/f, i primi tre assoluti m/f, l'ultimo classificato e le prime 5 società.

La staffetta vincitrice riceverà un buono dal valore di 5° euro da consumare presso la trattoria da "Zia Anna", inoltre ad estrazione si potrà vincere un costume Aquarius; uno maschile ed uno femminile, ed un orologio Nautica, sempre, maschile e femminile, offerto dalla gioielleria Rampino.

Previsti gadget per tutti i partecipanti. L'evento si può seguire sulla pagina Facebook "4 bracciate a campo di mare" le iscrizioni si possono effettuare sul sito "Cronogare sezione nuoto". Per info potete contattare Devid Colletta al 3454265720 o via mail 4bracciateacampodimare@gmail.com