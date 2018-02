Nuoto, il gruppo sportivo Feelgood continua a collezionare medaglie

CELLINO SAN MARCO - Il gruppo sportivo Feelgood continua ad arricchire il suo medagliere nuotando indisturbato verso il podio e raggiungendo il terzo posto nella classifica di Società.

Domenica 25 febbraio numerosi atleti si sono tuffati presso il Centro Wellness Feelgood per contendersi il podio. Nella mattinata si è svolto il primo Trofeo nuoto sprint, in cui diversi atleti agonisti tesserati Fin si sono sfidati a colpi di bracciate per raggiungere la propria medaglia. Mentre nel pomeriggio della stessa giornata sono stati protagonisti i ragazzi tesserati del gruppo Propaganda che hanno preso parte alla terza fase del Trofeo everybody swim.

La competizione della mattina ha visto Feelgood protagonista, che si è presentata con 30 atleti conquistando nei 50 metri dorso un oro, due argenti e tre bronzi. Più ricco, invece, il bottino nei 50 metri rana in cui i giovani atleti hanno conquistato tre ori, un argento e due bronzi, arricchendo ancora il medagliere con i 50 metri stile e 50 metri farfalla in cui sono state vinte rispettivamente due ori e tre bronzi nello stile e un argento e tre bronzi nella farfalla.

Nella sessione pomeridiana Feelgood ha continuato a collezionare medaglie grazie ai suoi 23 atleti partecipanti, soprattutto nei posti alti del podio. In particolare la posizione dorata è stata raggiunta con una medaglia nei 25 metri stile, con tre medaglie nei 50 metri stile, con due medaglie nei 50 rana e una nei 50 farfalla. La seconda posizione, invece, è stata conquistata con una medaglia nei 25 metri stile, una nei 25 metri rana, una nei 50 stile e due nei 50 rana.

Sembra dunque in continua crescita il successo dei giovani atleti dei gruppi Feelgood che proseguono con impegno e dedizione la loro nuotata verso la vittoria. Un plauso speciale va agli allenatori Alessia Bergamo, Mattia Caiulo, Lucy Cutrino ed Alessio De Carlo che giornalmente aiutano i piccoli atleti a migliorarsi nel raggiungimento del proprio obiettivo.

Gallery