Nuoto, l’Asd Sottosopra porta a casa due ori e un argento

Il 2018 del nuoto per salvamento a Brindisi, per Alessandro Ruiz, l’allenatore Stefano Scatasta e la società Asd Sottosopra, si è aperto con due ori e un argento ai Campionati Italiani Primaverile Lifesavlng di Categoria, aperto a Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior allo Stadio del Nuoto di Riccione. Quattro giornate, sette turni di gara; 1353 atleti iscritti in rappresentanza di 90 società, per un totale di 4065 presenze gara e 588 staffette. Alessandro Ruiz è il campione italiano nella categoria ragazzi di 200 metri superlifesaving e 50 trasporto manichino.

Il livello del Campionato è stato molto elevato, vista la presenza degli atleti delle nazionali assoluta e giovanile e di tanti atleti stranieri. La società si è classificata all’ottavo posto della classifica nazionale categoria ragazzi.

Tutti i ragazzi preparati dall’allenatore Stefano Scatasta hanno ottenuto ottimi risultati, facendo registrare oltre ai tre podi di Ruiz anche due importanti 4* posto nelle staffette categorie ragazzi, un 10 posto per Cosimo Carone nei 50 trasporto manichino, un 6 posto nei 200 metri super lifesaver . Un movimento in crescita grazie all’impegno di tanti ragazzi che ci mettono passione come Leonzio Cardone, Andrea Altavilla, Andrea Scigliuzzo, Lorenzo Adamo , Lucia Cocciolo, Manila Urgesi, Gaia Clarizia, Ilaria Fumisetto, Chiara Missure, Cristian Parisi e Roberto Schena che hanno ottenuto piazzamenti e miglioramenti nelle altre categorie e spiecialità.

Si torna a casa soddisfatti dei risultati di tutti i ragazzi! La Puglia può essere orgogliosa di questi ragazzi che divisi tra studi, lavoro e allenamento hanno dato il massimo facendosi notare dalle varie società presenti a Riccione e giunte da ogni parte d’Italia.

