Nuoto master: pioggia di medaglie per la Fimco sport al trofeo Gaiacresce

BRINDISI - Si è disputato il 13 gennaio scorso a Conversano (Bari) presso la Piscina Airon Club BioSport, il 3° Trofeo "GaiaCresce 2019", tradizionale appuntamento che apre la stagione del circuito Master della Federazione Italiana Nuoto in Puglia, e che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti/amatori cover 24 provenienti da tutta la regione in rappresentanza di 32 società sportive.

La Fimco Sport si è presentata a questo appuntamento con una formazione di 15 atleti provenienti dalla Piscina Comunale Masseriola di Brindisi, guidati dal Tecnico Alessandro Matri', che hanno concluso la manifestazione con un bilancio di assoluto pregio in termini di medaglie conquistate: 7 ori, 6 argenti e 6 bronzi.

"Ottimo inizio di stagione" sottolinea il Coach Matri', "sono soddisfatto delle prove fornite da tutte le atlete e gli atleti scesi in acqua, questo era il primo test stagionale per noi dopo circa quattro mesi di allenamento ed abbiamo avuto una prima conferma della qualità del lavoro svolto. Adesso continua la preparazione in vista dei Campionati Regionali, in programma partire dal 10 e fino al 24 febbraio, per quattro domeniche successive, dove naturalmente ci aspettiamo di fare altrettanto bene".

Soddisfazione espressa anche dal Presidente della Fimco Sport Gigi Mileti, " sicuramente una buona partenza per il nostro settore Master, a conferma non solo della qualità tecnica, ma soprattutto dello spirito che caratterizza questi atleti/amatori, quello di condividere la passione per il nuoto come strumento di aggregazione e socializzazione dove la gara costituisce non solo un momento di sano agonismo, ma anche di divertimento e svago".

Questo il medagliere Fimco: De Giorgi Diego oro 100 rana, Errico Anna oro 50 rana e 100 stile, Giannotti Alessandra oro 100 dorso e 400 stile, Giustizieri Rita oro 50 stile e 100 misti, Centrone Roberta argento 100 farfalla e bronzo 200stile, Coricciati Aurelio argento 50 rana, Gorgoni Marcello argento 200stile e bronzo 50 dorso, Guadalupe Francesco argento 100 rana, Micocci Michele argento 50 stile, Smith Julia argento 100 stile e bronzo 400 stile, Manieri Antonio bronzo 50 dorso, Marsico Marzia bronzo 100 rana, Pula Passatelli Federica bronzo 50 dorso. Hanno gareggiato con merito Ligorio Giuseppe e Maniglione Andrea.