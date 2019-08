Riapre con una nuova sede il Napoli Club di Brindisi

BRINDISI - Pronti per tifare Napoli, ma da una sede nuova e con un nuovo gruppo dirigente. Riapre il Napoli Club di Brindisi, al civico 65 di viale Islanda al quartiere Bozzano, tra festoni di palloncini azzurri e con un rinfresco organizzato dai soci. Il presidente Giancarlo Picariello, che ha da poco assunto la direzione del club, spiega come a Brindisi esista un insospettabile numero di appassionati supporter dei colori partenopei, che ovviamente sperano che Ancelotti faccia centro al secondo anno di guida della squadra. Tutti potranno iscriversi al Napoli Club e seguire le iniziative che sono in programma. Senza contare il fattio che almeno una delle partite si giocherà nelle vicina Lecce, e che tutto sommato una trasferta a Napoli non è poi un grande problema.