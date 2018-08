Si rinnova l'appuntamento con le “Pedalate stellari” nel Parco delle Dune Costiere

OSTUNI - Arriva il nuovo appuntamento di “Pedalate stellari”, in programma nella serata di sabato 25 agosto. In compagnia di Madera Bike si sale in sella alla bicicletta per scoprire il Parco delle Dune Costiere nelle piacevoli notti d'estate, tra natura e cieli stellati, musica dal vivo e sapori autentici. In programma una cicloescursione al chiaro di luna interamente dedicata al racconto della filiera dell'olio extravergine d'oliva prodotto all'interno del Parco.

Nel corso della ciclopasseggiata si scoprono, in un orario inconsueto, la flora e la fauna notturna del luogo, i suoni della natura e i segreti delle costellazioni. Dopo una piacevole pedalata in compagnia, tra uliveti secolari e tratturi bianchi, si fa tappa all'azienda Olére per una degustazione guidata degli olii prodotti a cui segue un concerto di musica folk.

Gli incontri sono stati ideati per cicloamatori non esperti e prevedono itinerari di facile percorrenza e dal forte impatto emotivo, intrattenimento con musica dal vivo, piccole degustazioni e racconti sui miti legati alla luna e alle stelle.

La ciclopasseggiata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 21 (indicazioni alla prenotazione). La cicloescursione comprende: noleggio bici e accessori (anche per bambini), escursione, degustazione e concerto. Su prenotazione al numero: 327.57851859

