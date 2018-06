Nuovo play/guardia per la Dinamo Brindisi: preso Matteo Di Salvatore

BRINDISI - Matteo Di Salvatore è il primo acquisto della Dinamo Basket Brindisi per la stagione 2017/18. Play/guardia di 191 cm, Matteo è un giocatore moderno capace di giocare in diversi ruoli sfruttando la sua altezza e il suo fisico possente. Buon penetratore ha, nel corso di questi anni, inserito nel suo bagaglio tecnico anche un discreto tiro da fuori.

Cresciuto nelle giovanili della New Basket Brindisi ha disputato tutte le leve giovanili giocando una finale regionale con la Under 17. Con la leva Under 19 ha disputato per tre anni la DNG. Nonostante la giovane età ha già un discreto trascorso nei campionati senior. Nel campionato 2014/15 vanta alcune presenze con l’Enel Basket Brindisi in Lega A di coachPiero Bucchi mentre, nella stagione successiva gioca in serie C con la Cestistica Ostuni. Nel 2016 inizia la stagione in serie B con il Taranto per poi essere ceduto a Ceglie Messapica in serie C.

Nel campionato scorso ha giocato nuovamente con la Cestistica Ostuni arrivando a disputare i play off per la promozione in serie B.

Matteo, oltre a giocare a basket, è un brillante studente universitario (studia a Roma alla facoltà di scienze motorie).

Queste le sue prime dichiarazioni : “Sono molto felice di poter giocare nella Dinamo Basket Brindisi e di poter difendere i colori della mia città. Conosco bene la società e spesso, nella scorsa stagione, ho assistito ad alcune partite potendo ammirare l’ottima organizzazione societaria e il gran seguito di pubblico nelle partite interne. Inoltre ho sposato subito il progetto di coach Cristofaro che vorrà affidarmi un ruolo di grande responsabilità all’interno della squadra”.