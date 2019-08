Serie D, Taranto-Brindisi: trasferta vietata ai tifosi biancazzurri

BRINDISI – Trasferta vietata alle tifoserie di Brindisi e Foggia in occasione della prima giornata del campionato di Serie D, in programma domenica prossima (1 settembre). L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, riunitosi ieri (28 agosto), ha adottato una decisione pressoché scontata, dopo che il ministero dell’Interno aveva bloccato la prevendita dei biglietti per i settori ospiti degli stadi di Taranto e Fasano, dove giocheranno rispettivamente i biancazzurri di mister Olivieri e i dauni di mister Mancini.

Come noto il divieto di trasferta scaturisce dagli scontri tra gli ultras che si verificarono nei pressi dello stadio Fanuzzi la sera del 21 agosto, dopo il derby valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, vinto dal Foggia (0-1).

La Ssd Brindisi Football Club, intanto, comunica che, a seguito di accordi intercorsi con il Taranto FC 1927, la gara si disputerà alle ore 17:00, anziché alle ore 15:00, presso lo stadio “Erasmo Iacovone" di Taranto.