Campionato di Promozione, Ostuni: in attacco arriva Roberto Bruni

OSTUNI - Roberto Bruni vestirà la maglia dell’Asd Ostuni 1945 in vista della stagione 2019/2020; così, la società calcistica della città bianca, guidata da mister Angelo Serio e che militerà nel campionato di Promozione, avrà a disposizione un importante rinforzo nel reparto offensivo, un giocatore (classe 1993) che l’anno scorso ha realizzato ben 22 gol nel campionato di Seconda Categoria con la maglia dell’Asd Calcio Ceglie e che in passato ha militato nel settore giovanile del Lecce e del Genoa, nonché in serie D con la maglia della Virtus Francavilla e nella Regional Liga tedesca (quarto livello) con la maglia del Tv Herkenrath.

Importante, per il trasferimento, il ruolo di mediatore ricoperto dall’Ing Vito Urso, anch’egli di Ceglie Messapica, che sta seguendo il calciatore. Va inoltre riconosciuta il grande merito alla società calcistica Cegliese, presieduta da Piero Elia, per aver riscoperto e valorizzato nelle 2 precedenti stagioni un talento cristallino, che ancora molto può dare, vista la sua giovane età, al panorama calcistico.

D’altro canto, la società ostunese, presieduta da Marco Calò e con DSs Paolo Marzio, si ritiene molto soddisfatta e speranzosa per questo innesto, fortemente voluto da mister Serio e pronto ad infiammare i tifosi ostunesi.

Il giocatore dichiara: “Ci tengo a ringraziare la mia vecchia società, i miei compagni, il mio mentor Vito Urso ma soprattutto il popolo di Ceglie per il supporto che mi ha dato. La vita a volte ci porta a fare scelte importanti come questa e si cerca sempre di prendere la decisione migliore senza offendere nessuno. Darò il massimo per questa nuova avventura come ho sempre fatto negli anni. Ostuni è una piazza importante e farò del mio meglio per vincere anche qui, non vedo l’ora di iniziare!”