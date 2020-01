Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano: Palapentassuglia sold out

Si comunica che in occasione del prossimo match di campionato, in programma sabato sera 1 febbraio alle ore 20:30 contro l'Olimpia Milano, il PalaPentassuglia è esaurito in ogni ordine di posti.

Il botteghino verrà aperto a partire dalle ore 19:00, per la consegna accrediti e vendita biglietti per l'ultimo match di Champions League contro il Saragozza di martedì 4 febbraio.

Si ricorda che è attiva la special promo a 3 euro per la partita di coppa europea: i premium member, i soci dell'associazione Vola a Canestro, gli abbonati Lba e Bcl, i possessori di un biglietto per Milano o Saragozza, potranno acquistare un biglietto aggiuntivo a soli €3 in qualunque settore del parquet di gioco.