Basket: la Brio Service Carovigno in campo contro l'All stars Campania

CAROVIGNO – La Brio Service Carovigno scalda i motori in vista del campionato di Serie D. La formazione allenata da coach Gianpaolo Amatori sabato prossimo (14 settembre), alle ore 20.30, al “PalaFernando Prima” di Carovigno, affronterà gli All Stars Campania, rappresentativa della Campania. Al termine della partita, una maglietta del roster campano verrà consegnata a Mimmo Morena, figura storica della pallacanestro ostunese, che ha legato il suo nome anche al basket partenopeo.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Carovigno, Luigi Greco, alla redazione della testata QdNapoli.it (Il link dell’articolo): “Abbiamo deciso di cogliere al volo l’opportunità di affrontare una realtà come quella degli All Stars Campania, siamo molto contenti di ospitarli qui a Carovigno. Siamo contenti di affrontare ex-cestisti che hanno fatto la storia, ci approcceremo alla partita con un pizzico di voglia in più perché sappiamo che di fronte avremo giocatori che hanno fatto la storia del parquet. Stiamo cercando di avvicinare più persone possibili all’evento, cosa non facile in questo periodo. Un movimento master come questo curato da Giovanni Dalla Libera credo che possa fare solo del bene al mondo del basket. Penso a quelle persone che si sono allontanate col tempo dal basket, vedendo persone che si mettono in gioco possono veder riaccendere la passione. La passione per il basket non muore mai.”