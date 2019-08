Brindisi Fc: sabato 10 agosto test contro il Savoia

Salta l’amichevole contro il Sorrento in programma sabato 10 agosto. Al suo posto, una partitella (“allenamento congiunto”, lo definisce la società) contro il Savoia Calcio, squadra militante nel campionato di Serie D.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Brindisi Fc al primo impegno ufficiale della stagione, il derby contro il Foggia valevole per il turno preliminare di Coppa Italia dilettanti in programma domenica 18 agosto allo stadio Fanuzzi, a meno che la società dauna, in ritardo di preparazione a causa delle vicissitudini che hanno caratterizzato a radiazione dal calcio professionistico e il conseguente passaggio di proprietà, non chieda un rinvio.

Il test contro il Savoia verrà disputato alle ore 17 presso lo stadio comunale “Il Castagneto” di Sturno (Avellino), sede del ritiro dei biancazzurri. La gara verrà trasmessa in diretta da Canale 85.