“Forever #forzabrindisi”: parte la campagna abbonamenti europea 

BRINDISI - Inizia il cammino della Happy Casa Brindisi nella maggiore competizione europea per club organizzata da Fiba Europe, la Bcl (Basketball Champions League). Grazie ai risultati ottenuti nell’ultima storica stagione sportiva, la Happy Casa parteciperà alla fase a gironi della regular season 2019/2020. Inseriti nel gruppo D, i biancoazzurri sfideranno club storici e blasonati tra cui spiccano PAOK Salonicco e Besiktas Istanbul. Il gotha della pallacanestro europea scenderà in campo nella nostra regione.

Parte ufficialmente oggi, martedì 18 ottobre, la campagna abbonamenti europea della Happy Casa Brindisi per la Basketball Champions League. La sottoscrizione dell’abbonamento garantisce la visione di tutte le 7 partite casalinghe della fase a gironi.

Sette match

#1 ● Happy Casa Brindisi vs Telekom Baskets Bonn (GER) - martedì 22 ottobre ore 20.30

#2 ● Happy Casa Brindisi vs Besiktas Sompo Sigorta (TUR) - mercoledì 6 novembre ore 20.30

#3 ● Happy Casa Brindisi vs Falco Szombathely (HUN) - mercoledì 20 novembre ore 20.30

#4 ● Happy Casa Brindisi vs Neptunas Klapeida (LTU) - mercoledì 11 dicembre ore 20.30

#5 ● Happy Casa Brindisi vs JDA Dijon (FRA) – mercoledì 8 gennaio 2020 ore 20.30

#6 ● Happy Casa Brindisi vs PAOK (GRE) - mercoledì 22 gennaio 2020 ore 20.30

#7 ● Happy Casa Brindisi vs Casademont Zaragoza (ESP) - martedì 4 febbraio 2020 ore 20.00

Date e orari confermati

Novità

Anche per la campagna abbonamenti europea, è prevista una speciale scontistica dedicata ai ‘Premium Member’. I sottoscrittori della ‘Membership’ potranno godere di un prezzo agevolato esercitabile esclusivamente presso il New Basket Store.

A causa di esigenze regolamentari della FIBA Europe si informa che alcuni posti in tribuna A blu saranno bloccati e non utilizzabili. Agli abbonati dei suddetti posti verrà data la possibilità di spostarsi nei posti liberi indicati dal nostro personale addetto presso il New Basket Store.

Prima fase (prelazione + vendita libera)

Dal 8 ottobre (ore 11.00) al 14 ottobre (ore 20.00).

In questa fase gli abbonati “Sarà sempre così” di Lega A 2019/2020 potranno confermare il proprio posto di campionato (o scegliendone uno tra quelli liberi) anche per i match di BCL. Sottoscrivendo l’abbonamento al girone BCL sarà possibile assistere a tutti e 7 gli incontri casalinghi.

Sarà altresì possibile per tutti, già durante questa fase, acquistare un nuovo abbonamento per la Champions League scegliendolo tra i posti disponibili.

Dove

Presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 - Brindisi (09:30-13:00; 17:00-20:30 esclusi la domenica e il lunedì mattina) e/o online sul sito www.vivaticket.it.

Per usufruire della prelazione da abbonato è obbligatorio esibire la tessera della stagione 19/20 ed un documento d’identità presso il New Basket Store.

L’abbonamento sarà stampato su carta semplice, sarà cura dell’abbonato la conservazione in buono stato dello stesso fino al termine della fase a gironi. Si ricorda che per motivi fiscali non è consentita la ristampa.

Qui di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito vivaticket:

- Cercare l’evento ‘Abbonamento BCL Happy Casa Brindisi 2019/2020'

- Cliccare sulla sezione ‘prelazione’

- Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 19/20 LBA

- Confermare l’acquisto online

Premium member:

I Premium Member potranno esercitare i propri diritti, esclusivamente presso il New Basket Store, presentando al personale addetto la membership card o sottoscrivendola in loco.

Le agevolazioni riguardano esclusivamente l’abbonamento BCL di sette gare.

Si ricorda che ciascuna tessera member corrisponde a n.1 biglietto in emissione esclusivamente nel caso di corrispondenza tra il nominativo espressa sull’abbonamento e sulla tessera member.

Seconda fase (vendita libera)

Terminata la prima fase, si sbloccheranno sulla mappa tutti i posti non confermati dagli abbonati. A partire dalle ore 11:00 di martedì 15 ottobre, fino al giorno antecedente alla prima partita casalinga di Champions League, scatterà la fase di vendita libera presso:

- New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

- Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

- online sul sito www.vivaticket.it

Parte la campagna europea della Happy Casa Brindisi 19/20, entra a far parte della storia del club e vivila con noi fino in fondo!