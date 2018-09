Happy Casa, altro match internazionale con i turchi del Sakarya

BRINDISI - Anche una partita per raccogliere fondi destinati a scopi benefici nella marcia di avvicinamento al campionato di Happy Casa Brindisi, reduce dalla prima uscita vittoriosa a Bari contro la squadra campione del Montenegro. E non sarà facile neppure il match di Martina Franca, città sede dello sponsor Happy Casa, che ha organizzato l'incontro: il team guidato da Frank Vitucci giovedì 13 settembre alle 19,30 al PalaWojtyla di Martina avrà di fronte i turchi del Sakarya Bsb, che parteciperà alla prossima edizione della EuroCup nello stesso girone della Fiat Torino.

L’ingresso per assistere al match, fa sapere la new Basket Brindisi, costerà solo 5 euro. L’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Aida onlus che nasce nel 2005 dall’idea di alcuni giovani di promuovere campagne di sensibilizzazione e solidarietà a favore di tutte le persone diversamente abili, affinché queste non vivano, come accade, nell’indifferenza e ai margini della società.

L’associazione, non a scopo di lucro, punta con l’impegno volontario dei propri soci e sostenitori a promuovere la tutela e l’assistenza ai diversamente abili attraverso una corretta informazione, la richiesta alle autorità competenti degli interventi necessari a garantire i loro diritti e l’organizzazione di manifestazioni sociali, culturali e sportive. L’intento è quello di far esprimere i loro pensieri, poiché seppur impossibilitate fisicamente, possono spesso certamente dare utili insegnamenti di vita.

I biglietti potranno essere acquistati a partire da oggi al New Basket Store di Corso Garibaldi e presso i punti vendita Happy Casa Store di Brindisi (Centro Commerciale Brinpark) e Martina Franca (viale della Resistenza). I restanti ticket saranno messi in vendita il giorno stesso della partita al botteghino dei Palasport. Happy Casa Brindisi scenderà in campo il prossimo week-end anche nel torneo di Parma.