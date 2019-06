Partita la Brindisi-Corfù 2019: Idrusa subito in testa a 10 nodi

BRINDISI – È partita la XXXIV Regata Internazionale Brindisi-Corfù, con una buona brezza di maestrale che ha consentito al Farr 80 Idrusa portato da Paolo Montefusco, che corre per il Circolo della Vela Brindisi, di prendere subito la testa con una andatura di 10 nodi su 11 di vento reale, davanti a Lupa of the Sea, il Baltic 78R di Fabio Cannavale, Verve Camer, il Comet 50 Carbon di Giuseppe Greco, al Felci 61 Buenavista di Luigi Pannarale. Il resto della flotta invece ha dovuto fare i conti con un calo di pressione prima della meda del Trombillo.

Dato il rating sfavorevole rispetto agli altri maxi della Classe Orc A, si può dire che questa volta più che mai Idrusa corre contro se stessa, per compensare con un distacco notevole l’handicap e aggiudicarsi finalmente una vittoria non solo in tempo reale, ma anche in tempo compensato sia in Classe A che nella classifica overhall. Apertissima la lotta nelle classi Orc B e C, dove le barche performanti in lizza sono davvero tante, e non poche quelle brindisine.

Confermato al briefing degli equipaggi in mattinata il problema dei previsti buchi di vento prima di Corfù all’alba di lunedì, in grado di azzerare o ridurre drasticamente i vantaggi acquisiti nella notte. Pertanto questa volta i giudici di regata hanno deciso di modificare il percorso e chiudere la regata a Erikoussa (Merlera, nel cerchio rosso nella carta nautica) una delle isole Diapontie, proprio al limite dell’area delle bonacce, invece che a Kassiopi nel nord dell’isola di Corfù (cerchio nero nella cartina).

Dopo aver tagliato la linea di arrivo a Erikoussa (percorso ridotto da 104 a 92 miglia, dunque), le barche poi proseguiranno come al solito per il Marina di Gouvia dove ci sono gli ormeggi riservata alla flotta della regata. Spettacolare il sorvolo dei bacini del porto di Brindisi e delle flotta in attesa dello start da parte delle Frecce Tricolori: un evento molto atteso dai brindisini e legato alla lotta che l’Ail conduce contro le leucemie, un grande problema anche nella nostra città.

