Francesco Campanella ottiene il settimo dan di taekwondo

BRINDISI - Grande soddisfazione per Francesco Campanella, maestro della Asd Tae Action Center di Brindisi, che ha superato tutti gli esami ed ottenere il settimo dan della cintura nera. Campanella, consigliere regionale Fita Puglia, ha partecipato al corso di aggiornamento per tecnici tenutosi a Formia dal 28 al 30 settembre 2018 “Sono estremamente contento per questo risultato – ha detto Francesco Campanella – ho lavorato duramente per conseguire il mio obiettivo. Essere tra le sette cinture nere settimo dan più giovani d’Italia mi riempie di orgoglio”.