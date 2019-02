Domenica di sport ad Apani: l'Asd "40 nodi" organizza una passeggiata in Sup

L’Associazione sportiva dilettantistica “40 nodi” ha organizzato per domenica mattina (10 febbraio) una passeggiata in Sup, una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso lido San Benedetto, in località Apani, sul litorale nord di Brindisi, ognuno munito di tavola propria. L’evento, gratuito, è aperto a tutti, per trascorrere una piacevole mattinata in mare, praticando uno sport che ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia.