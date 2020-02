Brindisi Fc, altro colpo di scena: i soci campani pronti a cedere le quote

BRINDISI - Nuovo capitolo del tira e molla fra i soci del Brindisi Fc, le cui vicissitudini rasentano il grottesco. I soci campani Umberto Vangone e Andrea Vertolomo, che la scorsa settimana avevano annunciato la volontà di acquisire il 95 per cento di quote del sodalizio biancazzurro, con una sorprendente unversione a u hanno dichiarato stasera (lunedì 24 per cento), di voler cedere il proprio pacchetto del 50 per cento all'altra metà della compagine societaria, composta da Francesco Bassi (20 per cento), Antonio Giannelli (25 per cento) e associazione PerBrindisi (5 per cento).

"In riferimento al comunicato stampa diramato dai soci brindisini del Brindisi Fc in data 22 febbraio 2020 (quello in cui gli stessi soci brindisini hanno manifestato l'intenzione di acquisire il 50 per cento di quote detenuto dai campani, ndr) - si legge in un comunicato diramato dalla V&V, società di Vangone e Vertolomo - la società V&V, titolare del 50 per cento delle quote, vista la delicata situazione venutasi a creare, ha deciso di fare un passo ndietro e lascia sin da subito la gestione del club e della squadra nelle mani del gruppo brindisino composto da Francesco Bassi, Antonio Giannelli, associazione PerBrindisi. Inoltre la V&V annuncia la propria disponibilità a cedere le proprie quote così come richiesto nel comunicato del gruppo brindisin. Naturalmente - concludono Vangone e Vertolomo. resta inteso che si faranno tutti i passagi di responsabilità societarie".