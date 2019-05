"Un canestro in piazza": lanciata la raccolta firme

TORRE SANTA SUSANNA - Un canestro per lo svago dei giovani, in piazza 11 Settembre o in un’altra piazza del paese. Questo l’obiettivo di una petizione lanciata dai Giovani democratici di Torre Santa Susanna, attraverso la loro pagina Facebook.

L’intenzione dei Giovani democratici è quella di “rendere le piazze di Torre Santa Susanna veri luoghi di aggregazione giovanile”. “Per questo - aggiungono - chiediamo una valorizzazione delle nostre già belle piazze”.

E’ possibili aderire all’iniziativa recandosi presso la sede del partito, in piazza Umberto I, oppure contattando tramite la stessa pagina Facebook uno dei componenti del partito. I democratici sono inoltre pronti ad allestire dei banchetti informativi.