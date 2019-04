Ping-pong, il trofeo Teverino 2019 all'Enel Tennistavolo Brindisi

BRINDISI - Grande prova di carattere dell’insuperabile Matteo Antonazzo che con una gara impeccabile ha conquistato il prestigioso Trofeo Teverino 2019, chiamato anche Ping-pong Kids riservato alla categoria giovanissimi. Il torneo che si svolge in tutte le regioni d’Italia, è finalizzato a selezionare i migliori 20 pongisti della categoria, uno per regione. Nella fase nazionale che si terrà nel mese di giugno a Terni i migliori giovanissimi d’Italia si daranno “battaglia” attorno ad un tavolo da ping-pong.

"Questo ennesimo successo che Matteo ha conquistato - dice il presidente del sodalizio brindisino - denota una maturità sportiva che il nostro atleta sta affinando giorno dopo giorno. Riuscire a gestire e superare le difficoltà sportive che si incontrano in ogni singolo match non è affatto semplice e specialmente all’età di 11 anni. In finale Matteo, ha dovuto vedersela con Perrone Federico di Foggia, che sarà suo compagno di doppio ai Campionati italiani. La direzione delle gare è stata supervisionata dal tecnico Regionale Gianluca Abbaticchio e dal tecnico Nazionale Rossella Scardigno".

"Ora non c’è neanche il tempo per godersi questo successo si ritorna subito in palestra ad allenarsi perché il 30 aprile si parte per i Campionati Italiani, ennesima sfida che Matteo si appresta ad affrontare essendosi classificato nei tornei regionali disputati nel corso di questa stagione agonistica".

Domenica 5 maggio in occasione dell’ ultimo incontro casalingo l’Enel Tennis Tavolo Brindisi festeggerà nella palestra del secondo circolo in via Dei Mille la sua ennesima promozione in serie C1 Nazionale. Si invitano tutti i cittadini e gli appassionati di questo sport a venire a tifare e brindare con tutto lo staff. Inizio incontro ore 10

