Basket, playoff per la A2: Tre Erre sconfitta, ma qualificazione ancora aperta

BRINDISI - E’ sempre un piacere vedere giocare le squadre allenate da Giovanni Rubino, anche ieri le ragazze terribili della Tre Erre hanno disputato una gara strepitosa dove solo il finale stona con quella che è stata l’intensità ed il gioco mostrato nell’arco dell’intero incontro: alla fine le rotazioni limitate hanno impedito a Boccadamo e compagne di vincere una gara che avrebbero sicuramente meritato.

La semifinale playoff per la promozione in A2 femminile si è disputata sul parquet del Pala Zumbo, unico impianto brindisino, a parte il Pala Pentassuglia, omologato per campionati nazionali e tenendo conto che la Tre Erre si è allenata e disputato l’intero campionato al Pala Melfi di Via Ruta è come se le ragazze avessero giocato questa gara fuori casa, tenendo conto delle pessime condizioni del parquet di Via dei Mille con dei “vuoti” in molte parti del campo che impediscono il controllo ottimale della palla: anche per questo la prestazione delle brindisine è ancor più da apprezzare.

Dettaglio tecnico/logistico a parte, le ragazze della Tre Erre hanno dato spettacolo contro una formazione ben più attrezzata sia in centimetri che in lunghezza panchina, attaccandole in velocità ed applicando una difesa intensa ed aggressiva che le ha portate a condurre il match fino agli ultimi giri di lancette dove la riserva di energia è andata in rosso permettendo l'aggancio ed il sorpasso finale delle avversarie.

Pur sconfitte le ragazze della Tre Erre non possono rimproverarsi nulla essendo andate al di là di quelle che potevano essere le aspettative della vigilia e mettendo in grossa difficoltà l'avversario che partiva favorito in questa semifinale.

Non tutto è comunque perduto in quanto lo scarto ridotto mantiene ancora aperta la serie che si definirà nella gara di ritorno a Firenze.

Tre Erre Brindisi - Pallacanestro Femminile Firenze 56 - 62

14-17 26-32 41-49 56-62

Brindisi: Nobile 5, Passareli, De Marco, De Mitri 13, Mollica, Boccadamo 18, Costabile 12, Fontana, Caiulo, Maggiore 8, De Stradis, Forleo. Coach Rubino ass coach Galgano

Firenze: Rossini M 19, Catalano, Toccafondi 3, Rossini s. 2, Evangelista 9, tessaro 6, Diouf 1, Gieacci, Carreras 4, Corsi 8, Donadio 10. Coach Corsini ass coach Montesi