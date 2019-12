Tennis, playout A2: il Ct Brindisi pareggia in casa, decisivo il ritorno a Parma

BRINDISI - Pareggio interno per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 1 dicembre), nella gara di andata playout del Campionato Nazionale a Squadre di Serie A2 Maschile, hanno siglato il 3 a 3 contro gli ospiti del Circolo del Castellazzo Parma.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi), due singolari e un doppio vinti dai biancazzurri che allo stato attuale, per la permanenza nella categoria, dovranno obbligatoriamente vincere la gara di ritorno nella misura di 6 a 0, 5 a 1 o 4 a 2, puntando in caso di un ulteriore 3 a 3 al doppio di spareggio.

Nei singolari: Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Matteo Curci (Parma, classifica 2.3) 6-1/6-1; Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Alessandro Tombolini (Parma, classifica 2.5) 6-3/6-1; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.2) è stato sconfitto da Nikola Cacic (Parma, classifica 2.2) 6-4/0-6/6-3; Alessandro Procopio (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Filippo Botti (Parma, classifica 2.5) 6-1/6-3.

Nei doppi: Rajski/Giangrande (Brindisi, classifica 2.2 e 2.4) sono stati sconfitti da Cacic/Curci (Parma, classifica 2.2 e 2.3) 6-3/4-6/10-4; Brigida/Procopio (Brindisi, entrambi classifica 2.4) hanno battuto Tombolini/Trascinelli (Parma, entrambi classifica 2.5) 6-2/6-2.

«Incassiamo questo pareggio al termine di una gran bella gara, anche piuttosto equilibrata - afferma nel post gara Alberto Ciampa, vice capitano del C.T. Brindisi -. I ragazzi hanno giocato tutti molto bene. Abbiamo perso tre incontri, due dei quali al terzo set, ci dispiace, avremmo sicuramente potuto fare meglio, essere più concentrati e attenti in alcuni momenti, ma va bene così. Adesso, ci prepariamo per il turno di ritorno: non sarà facile, ancor più considerando il fatto che giocheremo su un terreno che non è il nostro, ma ce la metteremo tutta, come sempre».

Domenica prossima (8 dicembre), i biancazzurri affronteranno nuovamente, questa volta in trasferta, la formazione di Parma nella gara di ritorno, decisiva per la permanenza in serie A2.