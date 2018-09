Polisportiva Bozzano, ripartono i campionati under 13 e 14

BRINDISI – Ripartono i campionati di basket femminile under 13 e 14: la società Polisportiva Bozzano Brindisi parteciperà a entrambi e ha già iniziato la preparazione in vista delle partite di esordio.

La Polisportiva presieduta da Cristina Carone ha confermato Rosaria Balsamo nel ruolo di coach e ha affidato a Luciano Esperti quello di mental coach per seguire le piccole atlete.

La squadra under 13 è capitanata da Luna Saponaro, quella under 14 da Alessia Vitali. Le formazioni riprendono gli allenamenti dopo aver vinto il titolo regionale federale under 13 e ben figurato al torneo di Jesolo.

“Ricominciamo con entusiasmo questo nuovo anno sportivo”, dice il presidente. “Sarà una sfida entusiasmante che vivremo anche grazie al sostegno e alla partecipazione delle famiglie delle nostre atlete”.

