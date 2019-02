Basket under 13: la Polisportiva Bozzano surclassa la matricola Massafra

BRINDISI - Polisportiva Bozzano Basket Brindisi 143 - Tecnikal Massafra 13, ieri pomeriggio sul parquet del Palamelfi. La rappresentativa under 13 della Polisportiva, capitanata da Luna Saponaro, supera in scioltezza la “ matricola” del campionato, in sostanza “aggredendo” sin da subito, tecnicamente e sotto il profilo agonistico, le avversarie.

Dunque, una gara già in discesa per il team allenato dal coach Rosaria Balsamo. “ Sugli scudi” Ruggiero, Carbonella, Megna e Saponaro, ma da sottolineare in particolar modo la grande prestazione sfornata dalla nostra atleta Marietta Barretta che mette a segno 20 punti.

Come rimarcato più volte, un “ valore aggiunto” della Polisportiva è rappresentato dalle “gazzelle” del Mini Basket, seguite attentamente, in questo significativo percorso di crescita sportivo e formativo, dal nostro preparatore e mental coach Luciano Esperti. Dunque, spazio, nel corso della partita, alle nostre “ terribili gazzelle “ Caforio, Perrone, e alle 2007 Picci e Valente. Il tutto, nelle intenzioni messe in campo dal nostro coach Rosaria Balsamo di far ruotare l’ intera rosa.

Unica “ nota stonata” l’ infortunio , nuovamente alla caviglia, dell’ atleta Miccoli che praticamente aveva recuperato da poco. Tutto lo staff tecnico – dirigenziale augura a Maria Teresa una pronta guarigione.