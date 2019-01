Basket under 14: la Polisportiva Bozzano doma la capolista Taranto

BRINDISI - Le ragazze della Polisportiva Bozzano basket Brindisi under 14 non mancano l’ appuntamento con la vittoria neanche nella prima giornata di ritorno del campionato, tra l’ altro in un incontro assolutamente non facile contro una diretta concorrente per la possibile finale.

Un risultato che da sicuramente ulteriori sicurezze e motivazioni alle ragazze allenate dal coach Rosaria Balsamo, 72 a 54 ( in un gremito Palamelfi) contro la prima in classifica AD Maiora Taranto. Indubbiamente la migliore partita sinora disputata dalle nostre “ guerriere, dominando praticamente dall’ inizio alla fine , con il trio Saponaro G. , Vitali, Turco, che “suona la carica”, a maggior ragione in una partita irta di difficoltà.

Ma tutte le ragazze della rosa sono state protagoniste della vittoria. Ottima la prova di Parigi, presente in difesa come sempre, ma nell’ occasione ha saputo sfoderare una grande prestazione anche in attacco. E che dire, nel corso di una partita sicuramente da ricordare, dell’ uscita alla distanza di Antonaci con le sue volate in contropiede. Ma a dare segnali positivi sono state anche le atlete a disposizione in panchina del coach Balsamo : Ribezzi, Agnusdei, Romano e la 2006 Carbonella, insieme a Saponaro, Ruggiero, Miccoli, che hanno dato un grosso contributo alla vittoria finale.

Enorme soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico – dirigenziale. “ Brave le mie ragazze a raccogliere ancora una volta i miei incitamenti e le mie disposizioni - ha affermato il coach Rosaria Balsamo. Con grinta e tenacia, hanno puntualmente risposto “presente”.

Soddisfatto anche il nostro preparatore Luciano Esperti, che ha avuto risposte positive sotto il profilo atletico, mentre la Presidentessa Cristina Carone , a fine gara, si è complimentata con tutte le ragazze per una performance indimenticabile.